Шелия рассказал о сроке своего контракта с "Ахматом"

Вратарь Гиорги Шелия отметил, что на портале Transfermarkt информация о сроке действия его контракта с "Ахматом" может быть неточной.

Фото: ФК "Ахмат"





"У меня контракт ещё на год. Возможно, там неточная информация.

Какие цели поставили команде перед сезоном? Пока ещё не озвучивали, мы только собрались. Говорить рано. Готов ли снова стать основным? Ещё поборемся", — отметил Шелия в разговоре с



В прошлом сезоне Гиорги Шелия провёл за "Ахмат" 17 матчей в Премьер-Лиге, в 3 из которых отыграл на ноль. В остальных 14 поединках голкипер пропустил 23 мяча. В одном матче Кубка России Шелия пропустил 2 гола.



По версии Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет 150 тыс. евро. По данным известного портала статистики, соглашение голкипера с грозненским клубом истекает 30 июня этого года.Какие цели поставили команде перед сезоном? Пока ещё не озвучивали, мы только собрались. Говорить рано. Готов ли снова стать основным? Ещё поборемся", — отметил Шелия в разговоре с "Советским спортом" В прошлом сезоне Гиорги Шелия провёл за "Ахмат" 17 матчей в Премьер-Лиге, в 3 из которых отыграл на ноль. В остальных 14 поединках голкипер пропустил 23 мяча. В одном матче Кубка России Шелия пропустил 2 гола.По версии Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет 150 тыс. евро.