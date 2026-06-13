Шелия рассказал, какую сборную поддерживает на чемпионате мира

Вратарь "Ахмата" Гиорги Шелия рассказал о своих симпатиях на чемпионате мира 2026 года.

Фото: ФК "Ахмат"

Но хочу, чтобы выиграла Португалия. Учитывая, как всё складывается, хотелось бы, чтобы выиграл Роналду", — передаёт слова Шелии "Советский спорт"

Голкипер отметил, что ни за кого не болеет, но всё же выделил фаворитов и команду, за которую будет особенно рад в случае её победы."Не болею за какую-то конкретную сборную, фаворитами считаю Испанию и Францию.В первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Португалии сыграет с командой ДР Конго. Встреча пройдёт 17 июня на "NRG Стэдиум" в Хьюстоне, штат Техас, США. Начало — в 20:00 мск.