Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
4 - 1 4 1
ПарагвайЗавершен
Катар
22:00
ШвейцарияНе начат

Шелия рассказал, какую сборную поддерживает на чемпионате мира

Вратарь "Ахмата" Гиорги Шелия рассказал о своих симпатиях на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФК "Ахмат"
Голкипер отметил, что ни за кого не болеет, но всё же выделил фаворитов и команду, за которую будет особенно рад в случае её победы.

"Не болею за какую-то конкретную сборную, фаворитами считаю Испанию и Францию.

Но хочу, чтобы выиграла Португалия. Учитывая, как всё складывается, хотелось бы, чтобы выиграл Роналду", — передаёт слова Шелии "Советский спорт".

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Португалии сыграет с командой ДР Конго. Встреча пройдёт 17 июня на "NRG Стэдиум" в Хьюстоне, штат Техас, США. Начало — в 20:00 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится