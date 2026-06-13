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Глушаков объяснил, почему у Якина не получилось в "Спартаке"

Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался об экс-тренере клуба Мурате Якине.
Фото: Getty Images
Денис Глушаков заявил, что у швейцарского специалиста был новый тренерский штаб в московском клубе.

"Там была такая история: я так понимаю, что у него был новый тренерский штаб в тот момент, и всё было абсолютно новым - в связи с этим и не получилось.
Мне сложно сказать, но могу сказать, что он больше акцентировал внимание на тактике команды и в общем как-то в этом русле", - сказал Глушаков "Советскому спорту".

Мурат Якин был назначен главным тренером московского "Спартака" в июне 2014 года. Всего под его руководством красно-белые провели 32 матча, одержали 13 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений. В мае 2015 года швейцарский специалист покинул клуб/

На данный момент Якин возглавляет национальную команду своей страны.

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