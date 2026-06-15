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"Амбиции клуба значительно выше". Президент "Оренбурга" назвал задачу клуба на новый сезон

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин озвучил задачи клуба на сезон 2026/2027 в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
"Перед уходом футболистов в отпуск я сказал им, что мы локальную задачу решили, но в следующем году не должны даже думать о стыках и вылете. Амбиции клуба значительно выше, чем бороться за выживание.

Не хотим постоянно быть внизу, нервировать болельщиков. С учетом текущего уровня мы далеко идущих планов не строим. "Оренбург" должен быть крепким середняком стабильно. Не аутсайдером", - сказал Волженкин.

"Орунбург" финишировал на двенадцатой строче в турнирной таблице по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Ильдара Ахметзянова набрала 29 очков в 30 сыгранных турах. От зоны стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе оренбуржцев отделили два балла.

Напомним, в сезоне 2025/2026 из РПЛ вылетели "Сочи" и "Пари НН". В стартующем этим летом чемпионате России вместо них сыграют московская "Родина" и воронежский "Факел".

Источник: "Чемпионат"

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