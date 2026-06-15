"Амбиции клуба значительно выше". Президент "Оренбурга" назвал задачу клуба на новый сезон

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин озвучил задачи клуба на сезон 2026/2027 в РПЛ.

Фото: ФК "Оренбург"

"Перед уходом футболистов в отпуск я сказал им, что мы локальную задачу решили, но в следующем году не должны даже думать о стыках и вылете. Амбиции клуба значительно выше, чем бороться за выживание.