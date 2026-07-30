Рубенс раскрыл главные изменения в "Динамо" при Шварце

"Точно меняется стиль игры. Я говорю не о схеме, а об интенсивности, а также о том, как мы будем играть, прессинговать, как каждый должен выполнять свои задачи. Это очень большая разница. Пока это очень хорошая работа, и у команды есть возможность расти по ходу сезона", — заявил Рубенс.
Футболист отметил, что одной из сильных сторон Шварца является умение подробно объяснять игрокам их функции на поле.
"Шварц любит чётко объяснять, что должен делать каждый игрок на поле, на своей позиции. Для нас это очень хорошо, потому что есть ясная идея, как мы должны действовать. Кто в стартовом составе, кто на скамейке — каждый игрок знает, что надо делать. Когда мы выходим на поле, точно знаем, что требует тренер", — добавил полузащитник.
Сандро Шварц вернулся в "Динамо" перед стартом сезона-2026/27. В первом туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграли вничью с "Крыльями Советов" (0:0).
Источник: "Совспорт"