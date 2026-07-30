Рубенс раскрыл главные изменения в "Динамо" при Шварце

Полузащитник бело-голубых Рубенс Диас признался, что новый главный тренер Сандро Шварц полностью изменил подход команды к игре и дал футболистам четкое понимание их задач.

Фото: ФК "Динамо"

"Точно меняется стиль игры. Я говорю не о схеме, а об интенсивности, а также о том, как мы будем играть, прессинговать, как каждый должен выполнять свои задачи. Это очень большая разница. Пока это очень хорошая работа, и у команды есть возможность расти по ходу сезона", — заявил Рубенс.

"Шварц любит чётко объяснять, что должен делать каждый игрок на поле, на своей позиции. Для нас это очень хорошо, потому что есть ясная идея, как мы должны действовать. Кто в стартовом составе, кто на скамейке — каждый игрок знает, что надо делать. Когда мы выходим на поле, точно знаем, что требует тренер", — добавил полузащитник.