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1 - 1 1 1
УругвайЗавершен
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2 - 2 2 2
Новая ЗеландияЗавершен
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22:00
СенегалНе начат

Игрок "Ростова" Мохеби заявил, что со сборной Ирана на ЧМ-2026 поступают нечестно

Полузащитник "Ростова" и сборной Ирана Мохаммад Мохеби высказался о непростых условиях национальной команды на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Иран базируется в мексиканском городе Тихуана, а на матчи летает в США. В первом туре иранцы сыграли вничью 2:2 со сборной Новой Зеландии.

"Играли хорошо, но нам было тяжело. Мы приехали сюда только утром из-за того, что не можем находиться в США, а теперь нам снова улетать, чтобы через два дня снова прибыть сюда.

С нами поступают нечестно, но что сделать? Для футбола это нехорошо", — передаёт слова Мохеби "Чемпионат".

Мохаммад забил второй гол своей команды на 64-й минуте, который позволил иранцам уйти от поражения. Ещё один мяч за Иран забил защитник Рамин Резаян (32'). Дублем в составе сборной Новой Зеландии отметился полузащитник Элайджа Джаст (7', 54').

Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Ирана сыграет с командой Бельгии. Встреча пройдёт 21 июня на "Соу-Фай Стэдиум" в Инглвуде, штат Калифорния. Начало — в 22:00 мск.

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