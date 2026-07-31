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Черчесов - о предстоящей игре со "Спартаком": для нас все матчи принципиальные

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче со "Спартаком".
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Черчесова, для него все матчи принципиальные и он спокойно относится к матчу со "Спартаком".

- "Спартак" — это всегда "Спартак". Для нас все матчи принципиальные.

Но в том контексте, который все имеют в виду... Тут я спокойно к этому матчу отношусь. А в плане турнирных задач, повторюсь, абсолютно все игры принципиальные, - приводит слова Черчесова "СЭ".

В первом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Родиной" со счетом 3:0, грозненский "Ахмат" на выезде сыграл вничью со столичным "Локомотивом" - 1:1.

Во втором туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с командой Станислава Черчесова - встреча состоится в воскресенье, 2 августа, в 20:30 по столичному времени. Последняя очная встреча команд в РПЛ завершилась победой "Спартака" со счетом 3:1.

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