Черчесов - о предстоящей игре со "Спартаком": для нас все матчи принципиальные

- "Спартак" — это всегда "Спартак". Для нас все матчи принципиальные.
Но в том контексте, который все имеют в виду... Тут я спокойно к этому матчу отношусь. А в плане турнирных задач, повторюсь, абсолютно все игры принципиальные, - приводит слова Черчесова "СЭ".
В первом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Родиной" со счетом 3:0, грозненский "Ахмат" на выезде сыграл вничью со столичным "Локомотивом" - 1:1.
Во втором туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с командой Станислава Черчесова - встреча состоится в воскресенье, 2 августа, в 20:30 по столичному времени. Последняя очная встреча команд в РПЛ завершилась победой "Спартака" со счетом 3:1.