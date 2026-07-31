Президент медиафутбольного клуба: прочитал, что Дзюбу не ждут в "Спартаке", поэтому милости просим

- Мы своего желания не озвучивали. Например, наоборот, есть люди, которые озвучивают свои желания кулуарно.
И я вот вчера прочитал, что Дзюбу не ждут в "Спартаке". Поэтому милости просим, мы открыты к разговору, - приводит слова Мусагалиева "Матч ТВ".
ФК "10" вчера, 30 июля, одержал победу над футбольным клубом "Космос" в матче первого раунда Пути регионов Кубка России со счетом 3:2.
Артем Дзюба по окончании сезона-2025/26 покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента, он выступал за клуб с сентября 2024 года. Форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной сборной, а также в истории тольяттинского клуба. Нападающий ранее заявлял, что хотел бы перейти в "Спартак" и завершить в этом клубе карьеру. Дзюба является воспитанником красно-белых.