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"На него претендовали итальянские клубы". Черчесов - о новичке "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал о переходе нападающего Эральде Максути.
Фото: ФК "Ахмат"
"На него претендовали итальянские клубы.

Конечно, мы общались с игроком перед подписанием контракта. Он должен знать, куда идет, что от него ждет тренер и на какой позиции его будут использовать. Не знаю, сыграл ли этот разговор решающую роль, но Максути — футболист "Ахмата", - сказал Черчесов.

"Ахмат" объявил о трансфере нападающего из Албании Эральда Максути в мае этого года. Футболист перешел из клуба "Фламуртари" и подписал контракт сроком на четыре года.

В прошлом сезоне форвард сыграл в 34 матчах национального чемпионата и забил 12 голов, а также отдал три голевые передачи. 22-летний Максути является игроком молодежной сборной Албании.

Источник: "СЭ"

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