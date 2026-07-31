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Экс-футболист "Зенита" ответил, сможет ли Соболев стать лучшим бомбардиром РПЛ

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин оценил перспективы Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Гасилина, Соболев может стать лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезона.

- В этом сезоне Саша может стать лучшим бомбардиром. Конкурент Соболева Аугусто не отстаёт.

Качественно вышел на замену и забил свой первый гол. Конкуренция поможет стать лучше и Фелипе, парень неплохой, - приводит слова Гасилина Metaratings.

В первом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 5:0. Александр Соболев записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу - ранее он заявлял, что хочет стать лучшим бомбардиром по итогам сезона. Новичок сине-бело-голубых нападающий Фелипе Аугусто вышел на замену во втором тайме и отметился забитым голом.

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