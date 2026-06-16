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Мохеби высказался о протестах иранцев перед матчем сборной на ЧМ-2026
Сегодня, 08:28
Полузащитник "Ростова" и сборной Ирана Мохаммад Мохеби прокомментировал протесты иранских болельщиков перед первой игрой команды на чемпионате мира.
Фото: Getty Images
В первом туре группового этапа ЧМ-2026 Иран сыграл вничью 2:2 с Новой Зеландией.
"Да, было много протестов, но мне показалось, что атмосфера на самом стадионе была великолепная. Много иранцев пришло нас поддержать, для меня это ценно", — отметил Мохеби в разговоре с
"Чемпионатом"
.
Напомним, что из-за военного конфликта между США и Ираном футбольная сборная Ирана базируется в мексиканском городе Тихуана, но на матчи всё же летает в Штаты, так как ранее было определено, что играть иранцы будут в Америке.
Дублем в составе Новой Зеландии отметился Элайджа Джаст (7', 54'), за Иран голы забили Рамин Резаян (32') и Мохаммад Мохеби (64').
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Мохаммад Мохеби
Сборная Ирана
сборная Новой Зеландии
Ростов
Опубликовал:
Максим Фомченков
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