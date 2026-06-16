Песьяков рассказал, почему отказался от возвращения в "Ростов"

Фото: ФК "Крылья Советов"

С "Ростовом" общались, мог там оказаться. От чего бежал - это дороги. Моя больная спина, которая почему-то именно в этих дорогах "раскрывалась" на все 100. В Самаре, как уже сказал ранее, всем доволен, семья тоже", - сказал Песьяков "РИА Новости"

Голкипер заявил, что доволен жизнью в Самаре."Решение о продлении было одним из самых простых в жизни, потому что в Самаре чувствую себя очень хорошо как в футбольном плане, так и в жизненном.Сергей Песьяков перешел из "Ростова" в самарские "Крылья Советов" в начале июля 2024 года. В прошедшем сезоне вратарь провел за клуб 30 матчей, пропустил 49 голов и отыграл 6 встреч на ноль. Трансферная стоимость 37-летнего футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 200 тысяч евро.Ранее, 9 июня, пресс-служба самарского клуба объявила о продлении соглашения с Песьяковым до конца июня 2027 года.