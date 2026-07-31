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Колосков поддержал нынешний формат Кубка России с участием команд из Медиалиги

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с Rusfootball.info мнением о нынешнем формате Кубка страны.
Фото: телеграм-канал Кубка России
- Писарев раскритиковал формат Кубка России с участием команд Медиалиги. Действительно потерял идентичность?

- Нет. Посмотрел несколько игр вчера-позавчера. Не хуже ребята играют, чем команды второй лиги. Порой даже лучше. И потом, это первый этап.

В свое время у нас коллективы физкультуры играли в начале. Ничего плохого в этом не вижу. Команда мастеров – сейчас чисто условное название. Деньги в Медиалиге нормальные, народ ходит. Правильное решение, пусть играют.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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