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Кривцов: мне бы хотелось больше Кубок России выиграть, а не РПЛ

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов высказался об упущенных командой трофеях по итогам прошлого сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
"Обидно, что два трофея упустили. Один бы если выиграли — было бы менее обидно.

Мне бы хотелось больше Кубок России выиграть, потому что чемпионат уже брали.

Хотя в идеале, наверное, два трофея выиграть. И потом ещё Суперкубок. Было бы вообще супер", - сказал Кривцов в видео на YouTube-канале сборной России.

По итогам прошлого сезона "Краснодар" финишировал на второй строчке в турнирной таблице РПЛ и отдал звание чемпиона страны петербургскому "Зениту". "Быки" отстали от своего конкурента всего на одно очко.

В Суперфинале Кубка России краснодарская команда уступила в серии пенальти московскому "Спартаку" (1:1, 3:4).

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