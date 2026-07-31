Кривцов: мне бы хотелось больше Кубок России выиграть, а не РПЛ

Мне бы хотелось больше Кубок России выиграть, потому что чемпионат уже брали.
Хотя в идеале, наверное, два трофея выиграть. И потом ещё Суперкубок. Было бы вообще супер", - сказал Кривцов в видео на YouTube-канале сборной России.
По итогам прошлого сезона "Краснодар" финишировал на второй строчке в турнирной таблице РПЛ и отдал звание чемпиона страны петербургскому "Зениту". "Быки" отстали от своего конкурента всего на одно очко.
В Суперфинале Кубка России краснодарская команда уступила в серии пенальти московскому "Спартаку" (1:1, 3:4).