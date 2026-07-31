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"Сейчас продолжать не в его пользу". Колосков - о Дзюбе

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков специально для Rusfootball.info высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в "Спартак".
Фото: РФС
- Карседо высказался о Дзюбе, что дескать не мне решать, а спортивному директору. То есть, прямо скажем, не нужен "Спартаку"?

- Знаешь, жалко человека обижать. Ну, конечно, не нужен. Столько сделал для российского футбола, что сейчас продолжать не в его пользу. Время ушло.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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