- Карседо высказался о Дзюбе, что дескать не мне решать, а спортивному директору. То есть, прямо скажем, не нужен "Спартаку"?
- Знаешь, жалко человека обижать. Ну, конечно, не нужен. Столько сделал для российского футбола, что сейчас продолжать не в его пользу. Время ушло.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
"Сейчас продолжать не в его пользу". Колосков - о Дзюбе
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков специально для Rusfootball.info высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в "Спартак".
Фото: РФС