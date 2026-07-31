В музее "Сантоса" был установлен бюст Неймара

Неймар удостоился собственного бюста.

Фото: ФК "Сантос"

В клубном музее "Сантоса" появился бюст Неймара, который является воспитанником и легендой команды. На торжественной церемонии открытия скульптуры присутствовал сам футболист.



Напомним, Неймар вернулся в "Сантос" в 2025 году и подписал контракт до конца текущего года. В нынешнем году нападающий отличился 8 забитыми голами в 16 матчах.



Неймар - рекордсмен по количеству голов за сборную Бразилии. За 130 матчей на национальном уровне вингер забил 80 мячей..