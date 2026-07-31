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В музее "Сантоса" был установлен бюст Неймара

Неймар удостоился собственного бюста.
Фото: ФК "Сантос"
В клубном музее "Сантоса" появился бюст Неймара, который является воспитанником и легендой команды. На торжественной церемонии открытия скульптуры присутствовал сам футболист.

Напомним, Неймар вернулся в "Сантос" в 2025 году и подписал контракт до конца текущего года. В нынешнем году нападающий отличился 8 забитыми голами в 16 матчах.

Неймар - рекордсмен по количеству голов за сборную Бразилии. За 130 матчей на национальном уровне вингер забил 80 мячей..

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