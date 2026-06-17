Экс-арбитр ФИФА раскритиковал решение судьи по эпизоду с Месси

Хет-трик Лионеля Месси в матче с Алжиром оказался не единственным поводом для обсуждения после игры.

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- Все критерии за красную карточку. Высокий контакт сзади, открытые шипы, небольшое продавливание. Месси напрыгивает на соперника, а это значит, есть интенсивность и сила, нога алжирца чуть идёт на слом, - приводит слова Лапочкина Betonmobile

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что капитан сборной Аргентины мог не доиграть встречу до конца из-за одного из эпизодов.По мнению эксперта, в моменте при счёте 1:0 аргентинец допустил нарушение, которое соответствовало критериям прямой красной карточки. При этом главный арбитр встречи оставил эпизод без дисциплинарного наказания.Напомним, матч завершился победой Аргентины со счётом 3:0, а Месси оформил хет-трик.