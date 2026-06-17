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Камоцци: Сперцяну подходит Серия А - ему нужно соглашаться на переход в "Комо"

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info высказался об уровне полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению итальянца, хавбек перерос уровень большинства игроков РПЛ и способен успешно проявить себя в Серии А.

- Я не первый год говорю, что Сперцян игрок высокого уровня, в РПЛ таких, как он действительно мало. Ему очень подойдет итальянский чемпионат. Если "Комо" действительно его хочет, то ему нужно соглашаться на этот вариант. Таких вариантов дальше может и не быть, - отметил Камоцци.

Ранее сообщалось, что наставник итальянского клуба Сеск Фабрегас лично заинтересован в приглашении полузащитника. В минувшем сезоне Сперцян стал одним из самых результативных игроков "Краснодара", набрав 32 очка по системе "гол+пас" в 42 матчах во всех турнирах.

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