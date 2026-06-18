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В "Динамо" высказались о трансферных планах на лето

Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев ответил на вопрос о трансферныех планах клуба на это лето.
Фото: ФК "Динамо"
"Это продолжительный процесс. Определенное видение у тренера уже есть, он не терял связи с клубом и следил за игроками. Но окончательные решения будут после того, как он увидит футболистов в деле.

Трансферная политика будет зависеть от продления контрактов. Если, к примеру, Нгамале уйдет, будем искать замену. У "Динамо" есть трансферный бюджет, на необходимые усиления мы готовы пойти", - сказал Ивлев.

Московское "Динамо" объявило о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера московского "Динамо" 22 мая. Контракт с немецким специалистом рассчитан на три года, до лета 2029 года. Ранее Шварц возглавлял российсскую команду с 2020 по 2022 год.

По итогам завершившегося сезона динамовцы финишировали на седьмой строчке в турнирной таблице Росссийской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 сыгранных турах. Минувший сезон "Динамо" начинало с Валерием Карпиным, после его ухода главным тренером был назначен Ролан Гусев.

Источник: "СЭ"

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