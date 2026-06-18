В "Динамо" высказались о трансферных планах на лето

Трансферная политика будет зависеть от продления контрактов. Если, к примеру, Нгамале уйдет, будем искать замену. У "Динамо" есть трансферный бюджет, на необходимые усиления мы готовы пойти", - сказал Ивлев.
Московское "Динамо" объявило о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера московского "Динамо" 22 мая. Контракт с немецким специалистом рассчитан на три года, до лета 2029 года. Ранее Шварц возглавлял российсскую команду с 2020 по 2022 год.
По итогам завершившегося сезона динамовцы финишировали на седьмой строчке в турнирной таблице Росссийской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 сыгранных турах. Минувший сезон "Динамо" начинало с Валерием Карпиным, после его ухода главным тренером был назначен Ролан Гусев.
Источник: "СЭ"