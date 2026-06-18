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"Динамо" продлило контракт с Лунёвым - источник

Андрей Лунёв останется в "Динамо" ещё как минимум на один сезон.
Фото: ФК "Динамо"
Как информирует "СЭ", московский клуб договорился с вратарём о продлении сотрудничества. По информации источника, новое соглашение с 34-летним голкипером рассчитано на год и предусматривает возможность дальнейшей пролонгации. Официально о подписании контракта могут объявить в ближайшее время.

Лунев защищает цвета бело-голубых с 2024 года. В прошедшем сезоне вратарь выходил на поле в 18 встречах, а в четырёх из них сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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