Как информирует "СЭ", московский клуб договорился с вратарём о продлении сотрудничества. По информации источника, новое соглашение с 34-летним голкипером рассчитано на год и предусматривает возможность дальнейшей пролонгации. Официально о подписании контракта могут объявить в ближайшее время.
Лунев защищает цвета бело-голубых с 2024 года. В прошедшем сезоне вратарь выходил на поле в 18 встречах, а в четырёх из них сохранил свои ворота в неприкосновенности.
"Динамо" продлило контракт с Лунёвым - источник
Андрей Лунёв останется в "Динамо" ещё как минимум на один сезон.
Фото: ФК "Динамо"