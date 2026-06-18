Мостовой ответил, считает ли Генича футбольным человеком

- Генич - футбольный человек. Да, выступал на средненьком уровне, но играл в футбол. Скажу в поддержку Генича, что этим он и отличается от других своей работой, потому что комментирует по-футбольному. Это его огромный плюс, - приводит слова Мостового "Советский спорт".
Также экс-полузащитник высказался о футбольных экспертах и аналитиках. По мнению Мостового, обсуждать игру должны люди, которые сами имеют серьёзный опыт выступлений на профессиональном уровне.
Ранее Генич заявил, что не обидится, если Мостовой назовёт его "полуфутболистом".