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Галактионов назвал основополагающую цель "Локомотива" в летнее трансферное окно

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о трансферных целях клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
"На мой взгляд, основополагающая цель — закрепить и вернуть в состав Данила Пруцева. Игрока, который принес большую пользу "Локомотиву", стал основным игроком, и все без исключения высказывали желание сохранить его в клубе.

Какие шаги для этого будут предприняты, вопрос к клуб и менеджменту", - сказал Галактионов.

Данил Пруцев перешел в московский "Локомотив" прошлым летом на правах аренды до конца сезона 2025/2026 из "Спартака". В составе "железнодорожников" 26-летний полузащитник провел 35 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость россиянина в 6 миллионов евро. Контракт хавбека с красно-белыми действует до конца июня 2028 года.

Источник: "РБ Спорт"

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