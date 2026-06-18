Галактионов назвал основополагающую цель "Локомотива" в летнее трансферное окно

"На мой взгляд, основополагающая цель — закрепить и вернуть в состав Данила Пруцева. Игрока, который принес большую пользу "Локомотиву", стал основным игроком, и все без исключения высказывали желание сохранить его в клубе.
Какие шаги для этого будут предприняты, вопрос к клуб и менеджменту", - сказал Галактионов.
Данил Пруцев перешел в московский "Локомотив" прошлым летом на правах аренды до конца сезона 2025/2026 из "Спартака". В составе "железнодорожников" 26-летний полузащитник провел 35 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость россиянина в 6 миллионов евро. Контракт хавбека с красно-белыми действует до конца июня 2028 года.
Источник: "РБ Спорт"