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Агент Сафонов оценил шансы российских игроков на переход в Европу

Футбольный агент Алексей Сафонов не ожидает громких переездов российских игроков в ведущие европейские чемпионаты этим летом.
Фото: ФК "Локомотив"
По его мнению, шансы на трансфер в одну из топ-5 лиг в ближайшее трансферное окно невелики.

- Хочется, чтобы наши молодые игроки уезжали в хорошие европейские клубы, если есть достойное предложение. Не верю, что Батраков уедет в Европу в это трансферное окно. Моё мнение, что может уехать Сперцян, ведь у него армянский паспорт. Думаю, никто из российских игроков не уедет в команды из топ-5 этим летом, - цитирует Сафонова Metaratings.

Ранее СМИ сообщали об интересе "ПСЖ" к игроку столичного "Локомотива" Алексею Батракову. Кроме того, появлялась информация о возможном внимании со стороны "Ювентуса" к голкиперу "Краснодара" Станиславу Агкацеву.

В минувшем сезоне чемпионом стал "Зенит", а в тройку вошли "Краснодар" и "Локомотив".

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