Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гана
1 - 0 1 0
ПанамаЗавершен
Узбекистан
1 - 3 1 3
КолумбияЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
ЮАР2 тайм
Швейцария
22:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

"Ростов" подпишет полузащитника ЦСКА - источник

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин близок к продолжению карьеры в "Ростове".
Фото: ПФК ЦСКА
По информации телеграм-канала "Мутко против", 24-летний футболист вскоре станет игроком донского клуба. Источник утверждает, что стороны договорились о переходе хавбека.

Предыдущий сезон Мухин провёл в аренде в "Сочи". В составе южан полузащитник появился на поле в 24 матчах и отметился одним забитым мячом.

ЦСКА завершил прошлый сезон на пятом месте, а "Ростов" финишировал на десятой строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится