По информации телеграм-канала "Мутко против", 24-летний футболист вскоре станет игроком донского клуба. Источник утверждает, что стороны договорились о переходе хавбека.
Предыдущий сезон Мухин провёл в аренде в "Сочи". В составе южан полузащитник появился на поле в 24 матчах и отметился одним забитым мячом.
ЦСКА завершил прошлый сезон на пятом месте, а "Ростов" финишировал на десятой строчке.
"Ростов" подпишет полузащитника ЦСКА - источник
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин близок к продолжению карьеры в "Ростове".
Фото: ПФК ЦСКА