Сенников - о Батракове: если будет предложение в 30 млн евро, он уедет

- Алексей на ведущих ролях в "Локомотиве", лидер, талантливый парень. Уверен, если предложение за Батракова будет в районе 30 млн евро, он уедет. Батракову нужно играть так же хорошо, и предложение само поступит, - приводит слова Сенникова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к футболисту со стороны "ПСЖ". Французский клуб рассматривает различные варианты усиления состава, и фамилия хавбека "Локомотива" фигурировала среди возможных кандидатов.
В завершившемся сезоне чемпионата России Батраков оказался одним из самых результативных игроков лиги, забив 13 голов.