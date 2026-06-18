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Сенников - о Батракове: если будет предложение в 30 млн евро, он уедет

Дмитрий Сенников считает, что Алексей Батраков готов к переходу в европейский клуб при наличии серьёзного предложения.
Фото: ФК "Локомотив"
Бывший защитник "Локомотива" отметил важную роль полузащитника в московской команде и оценил его перспективы.

- Алексей на ведущих ролях в "Локомотиве", лидер, талантливый парень. Уверен, если предложение за Батракова будет в районе 30 млн евро, он уедет. Батракову нужно играть так же хорошо, и предложение само поступит, - приводит слова Сенникова "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к футболисту со стороны "ПСЖ". Французский клуб рассматривает различные варианты усиления состава, и фамилия хавбека "Локомотива" фигурировала среди возможных кандидатов.

В завершившемся сезоне чемпионата России Батраков оказался одним из самых результативных игроков лиги, забив 13 голов.

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