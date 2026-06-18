Караваев: очень рад остаться в "Зените"

Вячеслав Караваев признался, что рад продолжить карьеру в "Зените" после подписания нового контракта с клубом.

Фото: ФК "Зенит"



- Я уже довольно давно в клубе, очень люблю и уважаю всех, кто в нем работает, наших болельщиков. Очень рад остаться. И тому, что клуб меня ценит, - приводит слова Караваева - Я уже довольно давно в клубе, очень люблю и уважаю всех, кто в нем работает, наших болельщиков. Очень рад остаться. И тому, что клуб меня ценит, - приводит слова Караваева "Матч ТВ"

Защитник отметил, что за годы выступлений успел сильно привязаться к команде и её болельщикам.О продлении сотрудничества с футболистом петербургский клуб объявил в начале июня. Новое соглашение рассчитано на два года и предусматривает возможность автоматической пролонгации ещё на один сезон.Прошлый чемпионат России команда Сергея Семака завершила на вершине турнирной таблицы, завоевав очередной чемпионский титул.