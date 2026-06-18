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Караваев: очень рад остаться в "Зените"

Вячеслав Караваев признался, что рад продолжить карьеру в "Зените" после подписания нового контракта с клубом.
Фото: ФК "Зенит"
Защитник отметил, что за годы выступлений успел сильно привязаться к команде и её болельщикам.

- Я уже довольно давно в клубе, очень люблю и уважаю всех, кто в нем работает, наших болельщиков. Очень рад остаться. И тому, что клуб меня ценит, - приводит слова Караваева "Матч ТВ".

О продлении сотрудничества с футболистом петербургский клуб объявил в начале июня. Новое соглашение рассчитано на два года и предусматривает возможность автоматической пролонгации ещё на один сезон.

Прошлый чемпионат России команда Сергея Семака завершила на вершине турнирной таблицы, завоевав очередной чемпионский титул.

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