"Краснодар" нацелился на вингера "Индепендьенте" — источник

Вице-чемпион Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026 " Краснодар " заинтересован в услугах крайнего нападающего аргентинского "Индепендьенте".

Фото: ФК "Индепендьенте"

Как сообщает De La Cuna Al Infierno, речь идёт о чилийце Максимилиано Гутьерресе. Краснодарский клуб предложил за трансфер игрока 8 млн долларов (примерно 7 млн евро), что не устраивает "Индепендьенте", так как после вычета налогов сумма составит 6 миллионов долларов (около 5 млн евро).



По данным источника, "Индепендьенте" намерен выручить не менее 5 млн долларов чистой прибыли за 50% прав на игрока. В январе 2027 года аргентинский клуб должен будет выплатить чилийскому "Уачипато" 2 млн долларов, чтобы завершить полноценный трансфер Гутьерреса, который с февраля этого года выступает за "Индепендьенте" на правах аренды.



В составе аргентинской команды Максимилиано провёл 9 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 млн евро.