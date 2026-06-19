Ларин поделился мнением о перспективах Дзюбы в актёрстве

Заслуженный артист РФ, актёр театра и кино Камиль Ларин поделился мнением о том, какой актёр вышел бы из футболиста Артёма Дзюбы.

Фото: ФК "Акрон"





"Спортсмены давно пытаются быть шоуменами, сниматься в рекламах. Ради прикола Артём мог бы где-нибудь сыграть — пусть даже самого себя. Потом можно давать ему какую-то роль.



Я крайне резко отношусь к непрофессионалам, которые начинают играть в кино, но Дзюба будет естественным и органичным в кадре. Может, Артём и найдёт какую-то роль, он небесталанный", — отметил Ларин в беседе с Metaratings

Ранее Артём Дзюба допускал возможность попробовать себя в кино после завершения футбольной карьеры. Форвард покинул тольяттинский "Акрон", но о том, что завершает профессиональные выступления, не сообщал.



В прошлом сезоне Дзюба записал на свой счёт 8 забитых мячей и 5 результативных передач в 28 матчах. По словам Ларина, в кадре Дзюба смотрелся бы органично."Спортсмены давно пытаются быть шоуменами, сниматься в рекламах. Ради прикола Артём мог бы где-нибудь сыграть — пусть даже самого себя. Потом можно давать ему какую-то роль.Ранее Артём Дзюба допускал возможность попробовать себя в кино после завершения футбольной карьеры. Форвард покинул тольяттинский "Акрон", но о том, что завершает профессиональные выступления, не сообщал.В прошлом сезоне Дзюба записал на свой счёт 8 забитых мячей и 5 результативных передач в 28 матчах.