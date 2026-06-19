Талалаев ответил, грозит ли "Балтике" распродажа игроков

"Давайте успокоимся: никакой распродажи не будет. Никто не бежит с корабля.
Есть запрограммированные, плановые продажи, потому что происходит рост игроков, всего коллектива", — передаёт слова Талалаева "Матч ТВ".
На данный момент "Балтику" покинули два футболиста — защитник Кевин Андраде ("Зенит", 3,5 млн евро) и нападающий Дерик Ласерда ("Куяба", окончание аренды). Пополнили состав калининградцев защитники Фахд Муфи ("Оренбург", 500 тыс. евро) и Максим Шнапцев ("Пари НН", 500 тыс. евро), а также полузащитник Константин Шильцов ("Нефтехимик", свободный агент). Ещё клуб за 250 тыс. евро выкупил у панамской "Альянсы" права на полузащитника Эдуардо Андерсона, арендованного в феврале этого года.