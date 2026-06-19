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Лепский признался, что не удивился провалу Карпина в "Динамо"

Защитник "Крыльев Советов", воспитанник московского "Динамо" Иван Лепский поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Лепский считает, что на уход Валерия Георгиевича из "Динамо" в том числе повлияло совмещение им должностей в клубе и национальной сборной.

"На самом деле, я несильно удивлен, что у Карпина не получилось, потому что человек работал на два фронта.

Он сам говорил, что ему это вроде как не мешает, но я думаю, что психологически работать на два фланга всё равно тяжело. Думаю, это тоже как?то повлияло на его уход", — отметил Лепский в беседе с "Матч ТВ".

Валерий Карпин работал в московской команде с июля по ноябрь 2025 года. Под его руководством "Динамо" провело 22 матча, в которых одержало 8 побед, 5 раз сыграло вничью и потерпело 9 поражений.

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