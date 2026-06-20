Булыкин - о Луневе: "Динамо" сохранило хорошего вратаря

- Вратари – это штучный товар, их очень тяжело найти. Если в команде есть надёжный голкипер, с ним надо продлевать контракт. В "Динамо" как раз такая история.
Клуб сохранил хорошего вратаря, который неплохо выступал в прошедшем сезоне, - приводит слова Булыкина Metaratings.
Ранее московское "Динамо" объявило о продлении контракта с Андреем Луневым - новое соглашение рассчитано на один год и истекает в июне 2027 года, также предусмотрена опция продления на два сезона.
Андрей Лунев выступает за бело-голубых с 2024 года, всего он провел за столичный клуб во всех турнирах 48 матчей, пропустил 57 мячей и сохранил ворота "сухими" в 10 встречах. Его рыночная стоимость, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.