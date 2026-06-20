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Булыкин - о Луневе: "Динамо" сохранило хорошего вратаря

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал продление контракта Андрея Лунева с "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Булыкина, "Динамо" сохранило хорошего вратаря.

- Вратари – это штучный товар, их очень тяжело найти. Если в команде есть надёжный голкипер, с ним надо продлевать контракт. В "Динамо" как раз такая история.
Клуб сохранил хорошего вратаря, который неплохо выступал в прошедшем сезоне, - приводит слова Булыкина Metaratings.

Ранее московское "Динамо" объявило о продлении контракта с Андреем Луневым - новое соглашение рассчитано на один год и истекает в июне 2027 года, также предусмотрена опция продления на два сезона.

Андрей Лунев выступает за бело-голубых с 2024 года, всего он провел за столичный клуб во всех турнирах 48 матчей, пропустил 57 мячей и сохранил ворота "сухими" в 10 встречах. Его рыночная стоимость, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.

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