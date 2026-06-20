Степашин: Тюкавин остается в "Динамо"

- Тюкавин остается? Остается. У нас единственный, кто не прибыл, и, скорее всего, не будет играть, это Нгамале. У него контракт заканчивается, он его не подписал. Ну, это его право, - цитирует Степашина "КП Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина. Сообщалось, что бело-голубые отклонили предложение на 20 миллионов евро за нападающего.
В минувшем сезоне он провел за столичный клуб во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года.