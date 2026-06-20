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Степашин: Тюкавин остается в "Динамо"

Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин ответил на вопрос о будущем Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Степашина, Тюкавин остается в "Динамо".

- Тюкавин остается? Остается. У нас единственный, кто не прибыл, и, скорее всего, не будет играть, это Нгамале. У него контракт заканчивается, он его не подписал. Ну, это его право, - цитирует Степашина "КП Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина. Сообщалось, что бело-голубые отклонили предложение на 20 миллионов евро за нападающего.

В минувшем сезоне он провел за столичный клуб во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года.

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