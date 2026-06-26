Зинин оценил карьерный путь тренера "Спартака" Карседо

"Пафос" — стремительно развивающийся топ-клуб, который выжимает максимум на Кипре. Он стал счастливой сказкой для Карседо. Но ты движешься вперёд. "Спартак" стал следующей сказкой для него.
Если тренер ещё не выиграл топовый европейский чемпионат, то от "Спартака" трудно отказаться со всех точек зрения. Видели, какое количество людей с красно-белыми шарфами было в "Лужниках" на финале Кубка с "Краснодаром"? Плюс финансовый фактор, это несравнимые вещи. Не забывайте также, что Карседо уже имел опыт работы в "Спартаке", а, значит, шёл туда не вслепую", — передаёт слова Зинина "Чемпионат".
В прошлом сезоне "Спартак" занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге, а также выиграл Кубок России, обыграв в финале "Краснодар" (1:1, по пенальти 4:3).