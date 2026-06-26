Ташуев заявил, что уровень футбола на ЧМ-2026 не сильно превосходит уровень РПЛ

Главный тренер красноярского "Енисея" Сергей Ташуев сравнил уровень футбола на чемпионате мира 2026 года и в Российской Премьер-Лиге.

Фото: ФК "Енисей"

"Уровень ЧМ-2026 нормальный. Обычный чемпионат мира, только много команд, не все из которых соответствуют. Абсолютно нет такого, что на чемпионате мира какая-то другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ.