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Ташуев заявил, что уровень футбола на ЧМ-2026 не сильно превосходит уровень РПЛ

Главный тренер красноярского "Енисея" Сергей Ташуев сравнил уровень футбола на чемпионате мира 2026 года и в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Енисей"
По мнению Ташуева, в этом году в финальную стадию мирового первенства отобралось много команд, не соответствующих данному соревнованию.

"Уровень ЧМ-2026 нормальный. Обычный чемпионат мира, только много команд, не все из которых соответствуют. Абсолютно нет такого, что на чемпионате мира какая-то другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ.

Сборная России нормально играла против команд, которые выступают на чемпионате мира", — отметил Ташуев в беседе с Metaratings.

Впервые в истории на групповой стадии чемпионата мира играют 48, а не 32 команды, а стадия плей-офф начнётся с 1/16-й, а не с 1/8 финала.

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