Алаев удивился разговорам о кризисе в "Локомотиве": что катастрофического?

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"Болельщики каждого клуба требуют трансферы. Что катастрофического в результатах "Локомотива"? Сезон только начался. Давайте не будем орудовать штампами. Я тоже читал: два тура сыграли — худший старт за 20 лет", — заявил Алаев.