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Алаев удивился разговорам о кризисе в "Локомотиве": что катастрофического?

Президент РПЛ Александр Алаев призвал не делать поспешных выводов после неудачного старта "Локомотива" и выразил уверенность в руководстве московского клуба.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Александр Алаев прокомментировал результаты "Локомотива" на старте нового сезона РПЛ. После трех туров железнодорожники набрали всего два очка, однако глава лиги не считает ситуацию критической.

"Болельщики каждого клуба требуют трансферы. Что катастрофического в результатах "Локомотива"? Сезон только начался. Давайте не будем орудовать штампами. Я тоже читал: два тура сыграли — худший старт за 20 лет", — заявил Алаев.

Президент РПЛ добавил, что доверяет действиям руководства железнодорожников и ожидает улучшения результатов команды.

После трех туров "Локомотив" с двумя очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата является "Краснодар", набравший девять очков.

Источник: "Чемпионат"

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