Алаев удивился разговорам о кризисе в "Локомотиве": что катастрофического?

"Болельщики каждого клуба требуют трансферы. Что катастрофического в результатах "Локомотива"? Сезон только начался. Давайте не будем орудовать штампами. Я тоже читал: два тура сыграли — худший старт за 20 лет", — заявил Алаев.
Президент РПЛ добавил, что доверяет действиям руководства железнодорожников и ожидает улучшения результатов команды.
После трех туров "Локомотив" с двумя очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата является "Краснодар", набравший девять очков.
Источник: "Чемпионат"