Абаскаль заявил, что "Спартак" готов стать чемпионом

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"В футболе никогда не знаешь наверняка. Но у них в клубе есть все для этого. Команда хорошая, и они уже знают, чего хочет тренер, привыкли к его требованиям. Я думаю, они готовы стать чемпионом", — сказал Абаскаль.