Абаскаль заявил, что "Спартак" готов стать чемпионом

"В футболе никогда не знаешь наверняка. Но у них в клубе есть все для этого. Команда хорошая, и они уже знают, чего хочет тренер, привыкли к его требованиям. Я думаю, они готовы стать чемпионом", — сказал Абаскаль.
В третьем туре РПЛ "Спартак" на своем поле уступил действующему чемпиону страны "Краснодару" со счетом 1:2. Это поражение стало для красно-белых первым в новом розыгрыше чемпионата.
После трех туров москвичи набрали шесть очков и занимают третье место. Лидирующий "Краснодар" выиграл все три встречи и имеет в активе девять баллов.
Источник: "Матч ТВ"