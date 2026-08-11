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Абаскаль заявил, что "Спартак" готов стать чемпионом

Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль считает, что красно-белые уже готовы бороться за чемпионство и располагают всем необходимым для завоевания титула.
Фото: Getty Images
Гильермо Абаскаль оценил перспективы "Спартака" в нынешнем сезоне РПЛ.

"В футболе никогда не знаешь наверняка. Но у них в клубе есть все для этого. Команда хорошая, и они уже знают, чего хочет тренер, привыкли к его требованиям. Я думаю, они готовы стать чемпионом", — сказал Абаскаль.

В третьем туре РПЛ "Спартак" на своем поле уступил действующему чемпиону страны "Краснодару" со счетом 1:2. Это поражение стало для красно-белых первым в новом розыгрыше чемпионата.

После трех туров москвичи набрали шесть очков и занимают третье место. Лидирующий "Краснодар" выиграл все три встречи и имеет в активе девять баллов.

Источник: "Матч ТВ"

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