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Оздоев отметил падение уровня игроков в РПЛ: раньше такого не было

Полузащитник "Краснодара" Магомед Оздоев после возвращения в Россию заявил, что уровень индивидуального мастерства футболистов РПЛ заметно снизился.
Фото: ФК "Краснодар"
Магомед Оздоев сравнил нынешний чемпионат России с РПЛ времен своего предыдущего выступления в стране. Последние несколько лет полузащитник провел за границей, играя в чемпионатах Турции и Греции.

"Стало много борьбы. Матч со "Спартаком" понравился, потому что все играли, была хорошая интенсивность. Но в лиге сейчас стало много средних команд, борьбы, фолов и агрессивного футбола. Раньше такого не было. Думаю, мастерство игроков РПЛ упало и стало ниже. Это лично мое мнение. Качество поменялось. Ты все равно не можешь приглашать больших футболистов, если нет еврокубков. Это дураку понятно. В РПЛ стало меньше топовых игроков", — сказал полузащитник.

После трех туров нынешнего сезона "Краснодар" набрал девять очков и единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

Источник: Sport24

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