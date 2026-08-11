Оздоев отметил падение уровня игроков в РПЛ: раньше такого не было

"Стало много борьбы. Матч со "Спартаком" понравился, потому что все играли, была хорошая интенсивность. Но в лиге сейчас стало много средних команд, борьбы, фолов и агрессивного футбола. Раньше такого не было. Думаю, мастерство игроков РПЛ упало и стало ниже. Это лично мое мнение. Качество поменялось. Ты все равно не можешь приглашать больших футболистов, если нет еврокубков. Это дураку понятно. В РПЛ стало меньше топовых игроков", — сказал полузащитник.
После трех туров нынешнего сезона "Краснодар" набрал девять очков и единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
Источник: Sport24