"Рома, что ты несешь?" Нагучев рассказал, что Карпин писал ему прямо во время матча

"Он мне писал в перерыве: "Ром, ну вот что ты несешь про Германию? Эти ребята даже в дубле не играют, собрались два дня назад после двух с половиной месяцев паузы. Какой Вернер? Зачем ты Германию приводишь в пример? Рома, что ты несешь? Эти дети даже не в дубле", — вспомнил Нагучев.
Комментатор добавил, что подобная реакция показывает вовлеченность представителей футбола в телевизионные трансляции. По его мнению, даже несогласие с оценками комментаторов дает тренерам и игрокам дополнительные эмоции.
Матч состоялся в июне 2020 года и завершился победой "Сочи" со счетом 10:1. Из-за вспышки коронавируса в основной команде "Ростов" отправил на игру молодых футболистов академии.
Источник: YouTube-канал "РБ Спорт. Проекты"