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"Рома, что ты несешь?" Нагучев рассказал, что Карпин писал ему прямо во время матча

Комментатор Роман Нагучев рассказал о неожиданной переписке с Валерием Карпиным во время разгромного матча "Сочи" — "Ростов" в 2020 году.
Фото: "Чемпионат"
По словам Нагучева, тот случай убедил его, что тренеры внимательно слушают телевизионных комментаторов. Карпин написал ему прямо во время встречи, когда "Ростов" был вынужден выставить против "Сочи" преимущественно молодых футболистов.

"Он мне писал в перерыве: "Ром, ну вот что ты несешь про Германию? Эти ребята даже в дубле не играют, собрались два дня назад после двух с половиной месяцев паузы. Какой Вернер? Зачем ты Германию приводишь в пример? Рома, что ты несешь? Эти дети даже не в дубле", — вспомнил Нагучев.

Комментатор добавил, что подобная реакция показывает вовлеченность представителей футбола в телевизионные трансляции. По его мнению, даже несогласие с оценками комментаторов дает тренерам и игрокам дополнительные эмоции.

Матч состоялся в июне 2020 года и завершился победой "Сочи" со счетом 10:1. Из-за вспышки коронавируса в основной команде "Ростов" отправил на игру молодых футболистов академии.

Источник: YouTube-канал "РБ Спорт. Проекты"

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