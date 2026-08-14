"Рома, что ты несешь?" Нагучев рассказал, что Карпин писал ему прямо во время матча

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"Он мне писал в перерыве: "Ром, ну вот что ты несешь про Германию? Эти ребята даже в дубле не играют, собрались два дня назад после двух с половиной месяцев паузы. Какой Вернер? Зачем ты Германию приводишь в пример? Рома, что ты несешь? Эти дети даже не в дубле", — вспомнил Нагучев.