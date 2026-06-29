Махачкалинское "Динамо" объявило об уходе легионера

Состав махачкалинского " Динамо " покинул полузащитник Мехди Мубарик.

Фото: ФК "Динамо" Мх

О завершении аренды 24-летнего футболиста официально сообщила пресс-служба дагестанского клуба. Теперь хавбек возвращается в "Аль-Айн", которому принадлежат права на игрока.



За время выступления в России марокканец принял участие в 27 матчах, забил два мяча и записал на свой счёт две результативные передачи.



Напомним, махачкалинцы по итогам прошлого сезона смогли сохранить прописку в РПЛ. Старт нового сезона запланирован на конец июля.