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Махачкалинское "Динамо" объявило об уходе легионера

Состав махачкалинского "Динамо" покинул полузащитник Мехди Мубарик.
Фото: ФК "Динамо" Мх
О завершении аренды 24-летнего футболиста официально сообщила пресс-служба дагестанского клуба. Теперь хавбек возвращается в "Аль-Айн", которому принадлежат права на игрока.

За время выступления в России марокканец принял участие в 27 матчах, забил два мяча и записал на свой счёт две результативные передачи.

Напомним, махачкалинцы по итогам прошлого сезона смогли сохранить прописку в РПЛ. Старт нового сезона запланирован на конец июля.

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