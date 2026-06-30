Кокорин ответил, считает ли ошибкой переезд в Европу

- Абсолютно нет. Там я поиграл кучу лет, всё видел и всё знаю. У меня была мечта попробовать себя в Европе, посмотреть, как всё устроено. И я её исполнил, - передаёт слова Кокорина Sport24.
За время выступлений в Европе форвард защищал цвета итальянской "Фиорентины" и кипрского "Ариса". В настоящее время Кокорин находится в статусе свободного агента и остаётся без клуба.
Самым продолжительным этапом в карьере нападающего остаётся выступление за московское "Динамо". В составе столичного клуба он провёл 203 официальных матча.