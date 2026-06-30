Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Нидерланды
04:00
МароккоНе начат
Кот-д`Ивуар
20:00
НорвегияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
17:00
ШинникНе начат

Кокорин ответил, считает ли ошибкой переезд в Европу

Александр Кокорин не жалеет о решении продолжить карьеру за пределами России.
Фото: Getty Images
По словам 35-летнего нападающего, переезд в Европу позволил ему исполнить давнюю мечту, поэтому он не считает этот этап своей карьеры ошибкой.

- Абсолютно нет. Там я поиграл кучу лет, всё видел и всё знаю. У меня была мечта попробовать себя в Европе, посмотреть, как всё устроено. И я её исполнил, - передаёт слова Кокорина Sport24.

За время выступлений в Европе форвард защищал цвета итальянской "Фиорентины" и кипрского "Ариса". В настоящее время Кокорин находится в статусе свободного агента и остаётся без клуба.

Самым продолжительным этапом в карьере нападающего остаётся выступление за московское "Динамо". В составе столичного клуба он провёл 203 официальных матча.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится