Матч пройдет в Оренбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.
Для "Локомотива" встреча имеет особое значение после неудачного старта сезона. Железнодорожники набрали два очка в трех турах и находятся в нижней части таблицы.
"Оренбург" также постарается поправить свое положение и воспользоваться фактором домашнего поля.
Стартует 4-й тур РПЛ: сегодня сыграют "Оренбург" и "Локомотив"
В пятницу, 14 августа, стартует четвертый тур чемпионата России — игровой уик-энд откроет встреча "Оренбурга" и "Локомотива".