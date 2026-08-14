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Стартует 4-й тур РПЛ: сегодня сыграют "Оренбург" и "Локомотив"

В пятницу, 14 августа, стартует четвертый тур чемпионата России — игровой уик-энд откроет встреча "Оренбурга" и "Локомотива".
Матч пройдет в Оренбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

Для "Локомотива" встреча имеет особое значение после неудачного старта сезона. Железнодорожники набрали два очка в трех турах и находятся в нижней части таблицы.

"Оренбург" также постарается поправить свое положение и воспользоваться фактором домашнего поля.

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