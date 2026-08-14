Шварц ответил на вопрос, мешают ли Тюкавину слухи о трансфере в "Зенит"

"Тюка полностью идентифицирует себя с "Динамо". Каждый день я вижу его стопроцентную вовлеченность в работу. Мне кажется, было бы слишком просто объяснить все исключительно историей с "Зенитом", — заявил Шварц.
По словам тренера, причины безголевой серии форварда нужно искать прежде всего в игре всей команды. "Динамо" необходимо создавать больше моментов и чаще доставлять мяч Тюкавину в опасные зоны.
"Косте немного не хватает успешного момента, который мог бы его раскрепостить. Из таких периодов можно выйти только одним способом — работать еще больше", — добавил Шварц.
В первых четырех матчах сезона Тюкавин пока не забил, но в последней встрече отметился результативной передачей. В сезоне-2025/26 форвард провел 31 матч, забил 13 голов и сделал шесть ассистов.
Источник: "Спорт-Экспресс"