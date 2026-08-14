Шварц ответил на вопрос, мешают ли Тюкавину слухи о трансфере в "Зенит"

Фото: ФК "Динамо"

"Тюка полностью идентифицирует себя с "Динамо". Каждый день я вижу его стопроцентную вовлеченность в работу. Мне кажется, было бы слишком просто объяснить все исключительно историей с " Зенитом ", — заявил Шварц.

"Косте немного не хватает успешного момента, который мог бы его раскрепостить. Из таких периодов можно выйти только одним способом — работать еще больше", — добавил Шварц.