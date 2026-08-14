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Шварц ответил на вопрос, мешают ли Тюкавину слухи о трансфере в "Зенит"

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц заявил, что связывать безголевую серию Константина Тюкавина со слухами о возможном переходе в "Зенит" было бы неправильно.
Фото: ФК "Динамо"
Шварц подчеркнул, что Тюкавин полностью сосредоточен на "Динамо" и каждый день демонстрирует максимальную вовлеченность в тренировочный процесс.

"Тюка полностью идентифицирует себя с "Динамо". Каждый день я вижу его стопроцентную вовлеченность в работу. Мне кажется, было бы слишком просто объяснить все исключительно историей с "Зенитом", — заявил Шварц.

По словам тренера, причины безголевой серии форварда нужно искать прежде всего в игре всей команды. "Динамо" необходимо создавать больше моментов и чаще доставлять мяч Тюкавину в опасные зоны.

"Косте немного не хватает успешного момента, который мог бы его раскрепостить. Из таких периодов можно выйти только одним способом — работать еще больше", — добавил Шварц.

В первых четырех матчах сезона Тюкавин пока не забил, но в последней встрече отметился результативной передачей. В сезоне-2025/26 форвард провел 31 матч, забил 13 голов и сделал шесть ассистов.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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