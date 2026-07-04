Легионер "Зенита" рассказал о своих успехах в изучении русского языка

- Основной мой лексикон касается того, что происходит на поле: "право" "лево", "подбор" и так далее. То есть самые полезные и часто употребляемые слова в игре.
Что касается всего остального и, в частности, бытовых тем, тут мне пока тяжеловато. Бывает, что люди говорят слишком быстро или проглатывают окончания, - цитирует Андраде "Матч ТВ".
Кевин Андраде перешел в петербургский "Зенит" из калининградской "Балтики" в летнее трансферное окно за 3,5 миллионов евро и заключил с петербуржцами контракт до лета 2031 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего колумбийца в 3,5 миллионов евро.
В прошлом сезоне защитник провел за балтийцев во всех турнирах 32 матча и записал на свой счет один забитый мяч. Он выступал за калининградцев с 2023 года.