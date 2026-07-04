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Легионер "Зенита" рассказал о своих успехах в изучении русского языка

Защитник "Зенита" Кевин Андраде рассказал об успехах в изучении русского языка.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Андраде, он знает футбольные термины на русском языке.

- Основной мой лексикон касается того, что происходит на поле: "право" "лево", "подбор" и так далее. То есть самые полезные и часто употребляемые слова в игре.

Что касается всего остального и, в частности, бытовых тем, тут мне пока тяжеловато. Бывает, что люди говорят слишком быстро или проглатывают окончания, - цитирует Андраде "Матч ТВ".

Кевин Андраде перешел в петербургский "Зенит" из калининградской "Балтики" в летнее трансферное окно за 3,5 миллионов евро и заключил с петербуржцами контракт до лета 2031 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего колумбийца в 3,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне защитник провел за балтийцев во всех турнирах 32 матча и записал на свой счет один забитый мяч. Он выступал за калининградцев с 2023 года.

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