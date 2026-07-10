С кем Франция сыграет в полуфинале ЧМ-2026

Сборная Франции продолжает борьбу за титул чемпиона мира - 2026.

Фото: ФИФА

В четвертьфинале команда Дидье Дешама уверенно переиграла Марокко со счетом 2:0 благодаря голам Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле.



Теперь "трёхцветным" предстоит дождаться соперника по полуфиналу. За путевку в следующую стадию Франция поспорит с победителем противостояния Испания - Бельгия, которое состоится 10 июля.