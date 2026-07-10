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ЧМ2022
Франция
2 - 0 2 0
МароккоЗавершен

С кем Франция сыграет в полуфинале ЧМ-2026

Сборная Франции продолжает борьбу за титул чемпиона мира - 2026.
Фото: ФИФА
В четвертьфинале команда Дидье Дешама уверенно переиграла Марокко со счетом 2:0 благодаря голам Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле.

Теперь "трёхцветным" предстоит дождаться соперника по полуфиналу. За путевку в следующую стадию Франция поспорит с победителем противостояния Испания - Бельгия, которое состоится 10 июля.

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