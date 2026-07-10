Назван лучший игрок матча Франция - Марокко

Килиан Мбаппе получил награду лучшему игроку четвертьфинального матча чемпионата мира - 2026 между Францией и Марокко (2:0).

Фото: ФИФА

Форвард стал одним из главных героев игры: во втором тайме он забил сам, а затем помог отличиться Усману Дембеле. При этом до перерыва Мбаппе не смог реализовать пенальти.



В полуфинале Франция сыграет с победителем пары Испания - Бельгия.