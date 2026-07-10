Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
2 - 0 2 0
МароккоЗавершен

Назван лучший игрок матча Франция - Марокко

Килиан Мбаппе получил награду лучшему игроку четвертьфинального матча чемпионата мира - 2026 между Францией и Марокко (2:0).
Фото: ФИФА
Форвард стал одним из главных героев игры: во втором тайме он забил сам, а затем помог отличиться Усману Дембеле. При этом до перерыва Мбаппе не смог реализовать пенальти.

В полуфинале Франция сыграет с победителем пары Испания - Бельгия.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится