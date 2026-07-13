Экс-игрок "Локомотива" Брайн Идову считает, что переход Эдуарда Сперцяна в саудовский "Аль-Ахли" не станет препятствием для его дальнейшей карьеры в Европе.
По мнению экс-футболиста, этот трансфер способен открыть полузащитнику новые возможности.
- Скорее всего, у Эдуарда не было варианта лучше. Трансфер в Европу из "Аль-Ахли" будет легче, чем из "Краснодара". Если Сперцян хорошо себя проявит, его заберут в хороший клуб, - передает слова Идову Metaratings.ru.
До переезда в Саудовскую Аравию Сперцян на протяжении всей профессиональной карьеры выступал за "Краснодар", чью академию он окончил. За главную команду "быков" хавбек провёл 185 матчей, отметившись 58 забитыми мячами и 50 голевыми передачами.
Идову оценил переход Сперцяна в "Аль-Ахли"
Фото: Getty Images