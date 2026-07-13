Непомнящий оценил дубль Беллингема в матче Норвегия - Англия

Дубль Джуда Беллингема в ворота сборной Норвегии не стал неожиданностью для Валерия Непомнящего.



Фото: ФИФА

- Всё справедливо. Англичане по праву выходят в полуфинал. Беллингем - игрок высочайшего уровня, он подтверждает статус суперзвезды футбола, - передаёт слова Непомнящего "Чемпионат"

По мнению российского тренера, полузащитник английской команды в очередной раз подтвердил, что входит в число сильнейших футболистов мира, а победа англичан в четвертьфинале была закономерной.На нынешнем чемпионате мира хавбек записал на свой счёт уже шесть забитых мячей и одну результативную передачу. Именно дубль Беллингема позволил сборной Англии переломить ход встречи с Норвегией и оформить путёвку в полуфинал.