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Непомнящий оценил дубль Беллингема в матче Норвегия - Англия

Дубль Джуда Беллингема в ворота сборной Норвегии не стал неожиданностью для Валерия Непомнящего.
Фото: ФИФА
По мнению российского тренера, полузащитник английской команды в очередной раз подтвердил, что входит в число сильнейших футболистов мира, а победа англичан в четвертьфинале была закономерной.

- Всё справедливо. Англичане по праву выходят в полуфинал. Беллингем - игрок высочайшего уровня, он подтверждает статус суперзвезды футбола, - передаёт слова Непомнящего "Чемпионат".

На нынешнем чемпионате мира хавбек записал на свой счёт уже шесть забитых мячей и одну результативную передачу. Именно дубль Беллингема позволил сборной Англии переломить ход встречи с Норвегией и оформить путёвку в полуфинал.

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