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Президент Франции обратился к национальной команде после матча с Испанией

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил национальную команду после поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Глава страны отметил самоотверженность футболистов и выразил уверенность в будущем нынешнего состава.

- Поздравляем Испанию. Спасибо игрокам сборной Франции за то, что так самоотверженно представляли нашу страну. Это тяжелое поражение, но эта команда полна потенциала, - написал президент.

Французская сборная уступила испанцам со счётом 0:2 и завершила борьбу за выход в финал. Теперь команда Дидье Дешама сыграет в матче за третье место.

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