Президент Франции обратился к национальной команде после матча с Испанией

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил национальную команду после поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

- Поздравляем Испанию. Спасибо игрокам сборной Франции за то, что так самоотверженно представляли нашу страну. Это тяжелое поражение, но эта команда полна потенциала, - написал президент.

Глава страны отметил самоотверженность футболистов и выразил уверенность в будущем нынешнего состава.Французская сборная уступила испанцам со счётом 0:2 и завершила борьбу за выход в финал. Теперь команда Дидье Дешама сыграет в матче за третье место.