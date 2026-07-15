Генич сделал прогноз на матч Англия - Аргентина

Комментатор Константин Генич считает сборную Аргентины фаворитом второго полуфинала чемпионата мира - 2026.



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- Я почти уверен, что Аргентина пройдет Англию. У аргентинцев есть внутреннее ощущение, что они неуязвимы, - приводит слова Генича "Матч ТВ"

По мнению эксперта, действующие чемпионы мира подходят к решающему этапу турнира с особым психологическим преимуществом, которое может сыграть ключевую роль в матче против Англии.Второй полуфинал мирового первенства состоится 15 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени. Победитель встречи поспорит за трофей с командой Испании, которая ранее оказалась сильнее сборной Франции.