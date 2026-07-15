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Умяров высказался о предстоящем матче "Спартака" с "Зенитом"

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров заявил, что красно-белые подходят к матчу за Суперкубок России в хорошем настроении и без проблем с физической готовностью.
Фото: ФК "Спартак"
По словам футболиста, команда успела восстановиться после отпуска и полностью сосредоточена на первой официальной игре сезона.

- Форма прекрасная, как обычно. Хорошо, что будет новая форма, которая будет приносить удачу. Отдохнули по-максимуму, полны сил. Готовы к Суперкубку и чемпионату. Есть наша любимая "Лукойл-Арена", где болельщики собираются и гонят нас вперёд. Но и на выездных матчах бывает так, что болельщики делают так, что мы чувствуем себя как дома, - передаёт слова Умярова "Чемпионат".

Победитель первого официального матча сезона определится 18 июля в Нижнем Новгороде, где "Спартак" встретится с действующим чемпионом России "Зенитом".

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